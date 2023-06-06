"Yeni asgari ücretle ilgili, hayat pahalılığını dikkate alacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, sadece asgari ücreti belirlemek için değil çalışma koşullarını tartışmak, Çalışma Yasası, İş Yasası değişikliklerini de konuşmak için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Taçoy, yeni asgari ücretle ilgili hayat pahalılığını dikkate alacaklarını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un başkanlık ettiği toplantıya, işçi, işveren ve devlet temsilcileri katıldı.



Taçoy



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Ocak ayından bu yana taraflarla bir araya gelmek istediğini ifade ederek, bugünden itibaren buluşup, bazı konuları tartışma arzusunu dile getirdi. Taçoy, çalışma yaşantısındaki koşulları konuşmak ve bazı prensipleri tartışarak, ilerleyen süreçte bir yol haritası çizme hedefini ifade etti.

Dünyada birkaç tür asgari ücret belirleme çalışması olduğunu belirten Bakan Taçoy, dünyanın asgari ücreti ulusal olarak, bölgesel olarak, sektörler olarak ilan ettiğini veya yapılan işe, işletmelerin büyüklüğüne, nüfusa göre tespit ettiğini kaydetti.

Bunun yanında koşulların da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy, komisyonun, sadece asgari ücreti belirlemek için değil çalışma koşullarını tartışmak, Çalışma Yasası, İş Yasası değişikliklerini konuşmak için de bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Tek asgari ücret yani ulusal asgari ücretin olması görüşünü dile getiren Taçoy, “Bu asgari ücretin tespitinde bir kural uygulamayı düşünüyorum. Hayat pahalılığının üzerinde yüzde yarım-bir puanı aşmayacak şekilde bir yuvarlamaya gitmek. Asgari ücretin reel anlamda ülkenin hayat koşullarına uygun bir halde hareketini sağlamak gibi bir düşüncem vardır” diye konuştu.

Bu konuları tartışmak için toplantı daveti yaptığını belirten Hasan Taçoy, Çalışma Dairesi’nin de dahil olmasıyla birlikte, işçi, çalışan, işveren tarafının devlet kontrolünde nasıl daha ileri gideceğinin konuşulması gerektiğini söyledi.



“Yatırımlar asgari ücret üzerinden”



İhtiyat Sandığı’ndaki İstihdamı Destekleme Merkezi’ne yaklaşık 60 bin kişinin ücret yatırdığını ifade eden Taçoy, vatandaş olan 55 bin kişinin İhtiyat Sandığı’na düzenli olarak para yatırdığını ancak neredeyse tümünün de asgari ücretten yatırım yaptığını kaydetti.

Bakan Taçoy, sigortalar tarafına bakıldığında hem çalışma izinli olan hem de vatandaş olan kişilerden 60 bin kişinin asgari ücretten yatırım yaptığını, bunun 22 bin tanesinin vatandaş, geriye kalanların ikinci veya üçüncü uyruklu çalışma izinli olduğunu belirtti.

Taçoy, İstihdamı Destekleme Merkezi’nin elinde birikmiş yaklaşık 140-150 milyon TL olduğunu, bunun istihdamı geliştirmek için hangi bölümlere kullanılabileceğinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

“İhtiyat Sandığı’nın işçiye olan sorumluluğundan yüzde 20 kâr payını verdik” diyen Bakan Taçoy, bu yıl içinde aynı çalışmaları devam ettirmeyi hedeflediklerini aktardı.



-“Bir kişinin üç ayrı maaşı gösterilir”



Sosyal Sigortalar, Vergi Dairesi, İhtiyat Sandığı olarak 3 başlığa işaret eden Bakan Taçoy, vergiye farklı, sigortalara farklı, İhtiyat Sandığı’na ise asgari ücretten yatırım yapıldığını anlattı. “Bir kişinin üç ayrı maaşı gösterilir” diye konuşan Bakan Taçoy, başlık başlık bu konuları ele almak istediğini kaydetti.

Temmuz ayında ücretlerin ne olacağının herkesin kafasındaki soru işareti olduğunu ifade eden Taçoy, “Aklımdakini söyledim zaten... Tarafları dinlemek isterim” şeklinde konuştu.



“Haziran ve sonrasındaki 6 ay toplam 7 ay boyunca teşvik primleri verilecek”



İşveren tarafının Ocak ayında 10 kişiye kadar olan iş yerlerine sosyal sigorta işveren primlerine destek talep ettiğine işaret eden Bakan Taçoy, bunun tüzüğünü hazırladıklarını ve Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini belirtti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle "vatandaştan para toplarken, diğer yandan vermenin eşit olmayacağı, terazi kefelerinin aynı tartmayacağı" mantığıyla gecikmeler yaşandığını dile getiren Taçoy, şunları kaydetti:

“Ancak önergemiz Bakanlar Kurulu’ndadır. Bakanlar Kurulu, İşveren Teşvik Primlerini 7 ay süreyle uygulamak için seçim yasaklarına girdiğinden dolayı seçim sonrası bu kararı alacak ve Haziran ayından itibaren bu uygulanacaktır. Haziran ve sonrasındaki 6 ay toplam 7 ay boyunca teşvik primleri verilecek.”

Sendikalaşmanın çalışma yaşantısındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, ülkede sendikalaşma kapsamında sadece grev ve referandum yapılabildiğini ancak aslında sendikalaşmanın farklı unsurları da bulunduğunu anlatarak s endikalaşma tartışmaya başlanırsa yasanın tümden değişilmesini tartışmak gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy, ilk önce çalışma yaşantısının düzenini kurmak gerektiğini ancak sendikalaşma konusunda yapılması gereken bir şey varsa işten kaçmadıklarını vurguladı. Taçoy, “Hiçbir işten kaçar durumda değiliz aksine o işleri kovalayan ve gereğini yapan kişileriz” dedi.

Hasan Taçoy, hükümetin, İhtiyat Sandığı, çalışma yaşantısı ve denetimde bazı ilkleri gerçekleştirdiğini de söyledi.

Asgari ücretle ilgili rakam ne olacağıyla ilgili soru üzerine ise Taçoy, “Hayat pahalılığını dikkate alacağız” dedi.

