Üstel: Kamuda tek tip mesaiye geçilecek

Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamayla kamuda tek tip mesaiye geçilmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, konuya paydaş tüm kesimlerle yapılan istişareler sonucunda kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusunda hükümet olarak bir irade ortaya koyduklarını ve çalışma saatlerini tek tip mesai olacak şekilde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenmesi konusunda gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını, bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte de yeni mesai saatlerine geçileceğini belirtti.