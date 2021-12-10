“Ücretlinin vergi yükü artırılıyor”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, vergi oranlarının yükseltilmesi girişiminin yanlış olduğunu söyledi



Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, yaptığı açıklamada vergi oranlarının yükseltilmesini yanlış bir uygulama olarak niteleyerek, "Doğrusu; zaten düzenli vergi ödeyenlerin vergisini yükseltmek değildir, yoksulluk sınırı belirleyip onlardan hiç vergi almamak, vergilendirilmeyen gelirleri vergilendirmek, kayıtdışılığı önlemektir, kolay ama adaletsiz çözümler üretmek yerine, zor ama doğru çözümler üretmektir" dedi.

Olgun Önal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Meclis gündemindeki tasarı ile %10’luk indirim kaldırılıyor, matrah dilimleri ile vergi oranları yükseltiliyor

Ücretlinin vergi yükü böylelikle artırılıyor

Özellikle hayat pahalılığının yönetilemez şekilde ücretli kesimin canını acıttığı bir dönemde çok yanlış bir uygulama

Bu uygulama ile işverenlerin yeni yıl için bütçeledikleri maaş artışlarının çok önemli bir bölümü ücretli çalışanlar yerine Maliye’nin kasasına gidecek

Çalışanlar, hayat pahalılığına karşı kendilerini belli ölçülerde koruyacak maaş zamlarına erişemeyecek

İşveren ödediği yüksek brüt ücret nedeniyle mutsuz olacak, ücretli çalışan kesintilerden sonra eline geçen düşük net ücret nedeniyle mutsuz olacak

Güney’deki durum ise aşağıdaki şekilde:

Yıllık 19,500 EUR brüt kazanca kadar 0%

EUR 19,501 – EUR 28,000 arası için 20%

EUR 28,001 – EUR 36,300 arası için 25%

EUR 36,301 – EUR 60,000 arası için 30%

EUR 60,000 + için 35%

Aylık 1,500 EUR alan bir çalışan hiç vergi ödemezken bizde bu tutarın TL karşılığını kazanan bir kişi 40 % vergi dilimine giriyor...

Doğrusu; zaten düzenli vergi ödeyenlerin vergisini yükseltmek değildir, yoksulluk sınırı belirleyip onlardan hiç vergi almamak, vergilendirilmeyen gelirleri vergilendirmek, kayıtdışılığı önlemektir, kolay ama adaletsiz çözümler üretmek yerine, zor ama doğru çözümler üretmektir

Sadece bugünü kurtarıcı kolaycılıklardan artık kurtulma zamanı bence çoktan geldi ve geçti…

