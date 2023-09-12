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Türkiye’de kırtasiye beslenme masraflarından sonra servis ücretleri de cep yakıyor

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Türkiye’de kırtasiye beslenme masraflarından sonra servis ücretleri de cep yakıyor
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Türkiye’de Geçen yıla göre servis ücretlerinde yüzde 300'e varan artış yapıldı.
En uzak mesafe 8 bin 75 TL'den bu sene 26 bin 465 TL'ye çıkarak, yüzde 300 arttı. Ankara'da da servis ücretleri geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde artış gösterirken, 0-3 kilometre için geçen yıl 5 bin 96 lira olan fiyatlar bu yıl 10 bin 400 liraya çıktı. İzmir'de ise, en uzak mesafe 27 bin 945 TL'ye kadar çıktı. Araştırmaya göre, birçok ilde şubesi olan özel bir vakıf kolejinin Ankara'daki şubesinde 15 kilometre mesafe ücreti bu yıl 38.000 TL olurken, kolejde servis ücreti normal tarifenin 2.5 katına ulaştı.
 
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