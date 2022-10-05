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Türk Bankası’ndan iş kadınlarına “Finansal Okuryazarlık” semineri

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Türk Bankası’ndan iş kadınlarına “Finansal Okuryazarlık” semineri

Türk Bankası, ana sosyal sorumluluk alanlarından biri olan “Kadının toplumdaki ve iş hayatındaki yerinin yüceltilmesi” kapsamında, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğiyle İş Kadınları Derneği (İKD) üyelerine yönelik “Finansal Okuryazarlık Semineri” düzenledi.
Seminerde, otuz yılı aşkın tecrübesiyle, Türk sermaye piyasalarının duayenlerinden FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal konuşmacı olarak yer aldı.
Lefkoşa Surlariçi’ndeki İKD Köşk’te, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan’ın açılış konuşmaları ile başlayan seminerde Attila Köksal, parasal konularda yapılan hatalar hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, bu hataları önlemek için yapılabilecekleri anlattı.
Aynı zamanda TurkishBank Group firmaları Türk Sigorta ve Turkish Dijital Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Attila Köksal, çeşitli anektodlarla renklendirdiği konuşmasında,  gerek iş hayatı gerek günlük hayatımızda finansal kararlarımızı etkileyen çeşitli faktörlere vurgu yaparken, tasarrufun ve bütçe yapmanın önemine dikkat çekti. Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen seminere, İKD üyeleri de soru ve yorumlarıyla katkı koydu. LHA
 
 

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Etiketler; #Türk Bankası #iş kadınları #İKD
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