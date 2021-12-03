TL, Merkez Bankası müdahalesine rağmen değer kaybediyor

Türk Lirası, bugün, düne göre döviz karşısında değer kaybetmeyi sürdürdü.

KKTC serbest piyasasında saat 134.00 itibarıyla dolar 13,65’ten, Euro 15,55’ten, Sterlin 18,35’ten satılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha "doğrudan döviz müdahalesinde bulunulduğunu" duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadesine yer verildi.

TCMB bu bağlamda bugün yeniden dolar satışı yaparak döviz kurlarına müdahale etti.

Bugün gün içerisinde 13,88 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, müdahalenin ardından 13,40’a kadar geriledi. Ancak bu gerileme uzun sürmedi. Kısa süre sonra yeniden artarak 13,60 seviyesinin üzerine çıktı.