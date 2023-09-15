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Tatar: “KOOPBANK Kıbrıs Türkü’nün bankasıdır”

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Cumhurbaşkanı Tatar, KOOPBANK Dereboyu Şubesi’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, KOOPBANK’ın, Kıbrıs Türk bankacılığının lider bankası olduğunu ifade ederek, ülkeye büyük katkılar sağladığını belirtti

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Tatar: “KOOPBANK Kıbrıs Türkü’nün bankasıdır”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KOOPBANK’ın, Kıbrıs Türkü’nün bankası olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, KOOPBANK Dereboyu Şubesi’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, KOOPBANK’ın, Kıbrıs Türk bankacılığının lider bankası olduğunu ifade ederek, ülkeye büyük katkılar sağladığını belirtti.
Açılan binanın vatandaşlara daha iyi hizmet vereceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KOOPBANK’ın, Kıbrıs Türkü’nün bankası olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bankada çok anılar vardır. Sorumluluğumuz çok büyüktür. Banka, KKTC’nin gelişen ekonomisiyle birlikte daha da ileriye gidecektir” dedi.

 
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