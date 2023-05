Near East Oluşumun “Liderlik Gelişim Eğitimleri” sürüyor

Near East Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi, Liderlik Gelişim Eğitimleri kapsamında 2023 yılının ikinci eğitimini Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında gerçekleştirdi

Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi organizasyonunda yürütülen “Liderlik Gelişim Eğitimleri” nin ikincisi olan “Modern Yönetim” eğitimi Eğitmen Güven Güner’in sunumu ile gerçekleşti. Kişiye ve şirketlere özel farklı programlarla, Yönetim, Liderlik, Düşünme Yöntemi, Öğrenme ve Değişim konularında uzun yıllardır eğitim veren Güven Güner’in sunumunda, yönetim, liderlik ve düşünme yöntemleri anlatıldı.

Near East Oluşumu bünyesindeki şirket yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen eğitim Near East Bank Genel Müdürlük Binası toplantı salonunda yapıldı. Eğitimde; “değişim dönemlerinde yönetim”, “Z kuşağı yönetimi”, “yönetim kavramları” ve “çağlara göre yönetim sistemleri”, “değişimin hızlı olduğu belirsizlik dönemlerinde yönetimsel yaklaşımlarımız” ve kurumsal yönetimde dikkat edilmesi gereken noktalar” üzerinde duruldu.

Değerli yöneticilerin katılım sağladığı Liderlik Gelişim eğitimlerinin ikincisi olan “Modern Yönetim” eğitimi Güven Güner’in etkileyici ve farkındalık yaratan sunumu ve konuşması ile devam etti. Katılımcılar ve eğitmen ile interaktif şekilde yapılan eğitim soru cevap bölümleri ile tamamlandı.

Eğitimin sonunda konuşan Eğitmen Güven Güner, başta Near East Oluşumuna teşekkür ederek;

“Yönetimin gerçek işlevi insanların tüm kapasitesine ulaşması, tüm fonksiyonlarıyla kendilerini gerçekleştirmesi için gerekli atmosferi, enerjiyi, dinamizmi yaratmaktır.”dedi.

Eğitim ve gelişimin hangi pozisyonda ve unvanda olursak olalım devam ettiğini belirten İnsan Kaynakları Grup Müdürü Özge Yılmaz Ciğerci’de;

“Liderlik Eğitimleri” kapsamında verilen tüm eğitimlerimizin ana amacı; katılımcı yöneticilerimizin başta hedeflerini gerçekleştirmek için kullanacakları doğru ve analitik yöntemlerin gelişim çerçevesini çizmeleri, çalışma ortamında ekip ve yönetim ile aynı hızda kalmanın önemini, adaptasyon yeteneğinin çalışma ortamında ne denli önemli olduğunu anlama ve farklındalığın artmasına yöneliktir. Güven Güner’in “Modern Yönetim” eğitimi de katılımcılarımıza yüksek adaptasyon yeteneğinin çağdaş yönetim açısınından önemini göstermiş, yönetimsel hedefleri gerçekleştirmekte destekleyici ve kolaylaştırıcı yollar geliştirmekte yeni perspektifler kazandırmıştır.” dedi.