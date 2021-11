Near East Hayat Birikimli Sigortalarına ilgi artıyor

Birikimli Hayat Sigortaları, sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli birikim hedefleyen sigortalardır. Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün son zamanlarda popüler olan Birikimli Hayat Sigortalarını Gruplara özel dizayn edip bazı gruplara teklifler verdiklerini belirterek; ilginin giderek arttığını dile getirdi. Şengün bu uygulamayı öncelikle kendi şirketlerinden birinde başlatmış olmanın önemine değinerek; “ ürün hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerde de özellikle şirketlere yönelik gruplara özel böyle bir programın olup olmadığının sorulması ve bu yönde taleplerin gelmesi bizleri sevindiriyor.” dedi.

Birikimli Hayat Sigortası hakkında sorularımızı yanıtlayan Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, şunları aktardı.



Birikimli Hayat Sigortası Nedir?

“Birikimli Hayat Sigortaları, sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli birikim hedefleyen sigortalardır. Toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Birikimli Hayat Sigortaları birikim ve risk olmak üzere iki temel güvence sağlayan ürünlerdir.

Sigortalının, sigorta süresi dolmadan ölümü halinde poliçede belirlenen tazminat tutarı ve kar paylı birikim tutarı varislere ya da poliçede lehtar olarak gösterilen kişi/kişilere ödenir. Poliçe süresi içinde herhangi bir risk gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu ödeme alarak poliçeden yararlanılır.”



Kimler Birikimli Hayat Sigortası satın alabilir?

“Birikimli Hayat Sigortasına giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir. Birikimli Hayat Sigortaları her halükarda 75 yaşında sona erer. En fazla 30 yıllık üretilebilen birikimli hayat sigortasında 65 yaşındaki birey en fazla 10 yıllık poliçe alabilir ayrıca poliçe vefat riski içerdiğinden sigortalanacak kişinin sağlıklı olması gerekir.”



Birikimli Hayat Sigortalarında ürün alternatifleri var mı?

“Near East Hayat olarak Birikimli Hayat Sigortaları’nda 3 ürün seçeneği ile hizmet sunuyoruz;

Birikimli Hayat Sigortası Klasik Ürün, Gumbara Birikimli Hayat Sigortası ve Gülen Gumbara Birikimli Hayat Sigortası. Birikimli Hayat Sigortası Klasik Ürünü, belirlenen periyodlarda düzenli ödeme gerektiren ürünümüzdür. Gumbara ve Gülen Gumbara Birikimli Hayat sigortalarında başlangıçta toplu ödeme ile giriş yapılırken, devam eden süreçte belirlenen periyodlarda rutin ödemeler ve isteğe bağlı toplu ara ödeme yapılabilmektedir.”



Grup Sigortaları ile bireysel sigortaların farkı nedir?

“25 kişinin üzerinde çalışanı olan şirketlerin çalışanları için yaptıracakları bu tür poliçelerde grup özelliği dolayısıyla prim tek elden tahsil edilmekte ayrıca poliçe yönetim masrafları daha düşük olmaktadır. Bu durum bize gruplara daha düşük maliyetle ürün dizayn edip satma imkanı vermektedir.Özetle daha az maliyetli ürünler oldukları için birikime daha fazla tutar kalmakta dolayısiyle getirisi daha yüksek olmaktadır.



İşveren katkıda bulunursa yaptığı katkılara karşılık bir tasarrufu olabilir mi?

İşveren karşılıksız katkıda bulunabilir. İşverenin ödediği primler için hak ediş uygulaması da yapılabilir. Bu uygulamada ayrılan sigortalıya hak ediş oranına göre ödeme yapılıp, kalan tutar işveren’e ödenir. Çalışan isterse 10 yıldan sonra süre değişikliği yaparak sigortasını sürdürebiir veya birikimini alarak ayrılabilir.



Hak ediş uygulamasında; işten ayrılan veya çıkışı verilen çalışanın durumu nedir? “İşten ayrılan veya çıkışı verilen kişinin sigortasnın işveren tarafından ödenen kısmı iştira edilir. Vesting tablosunda belirlenmiş oranlara göre hak edişi hesaplanır. Sigortalının bireysel olarak devam etmesi halinde hak edişine göre çalışanın almaya hak kazandığı tutar, sigortalının poliçesine ara ödeme olarak aktarılır, sigortalı, grup poliçesinden çıkarılır, sigorta ettireni değiştirilip bireysel poliçe olarak devam ettirilebilir. Talebe göre ödeme şekli ve prim tutarı güncellenir.”



Birikimli Hayat Sigortalarında ödeme seçenekleri nelerdir?

“Birikimli hayat sigortalarında ödeme periyodları ve poliçenin para cinsi sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenir. Ödeme periyodu genellikle aylık olup; para cinsi alternatifleri TL, EUR, GBP ve USD’dir. Primler, işveren tarafından çalışanın bordrosundan kesilerek sigorta şirketine defaten yatırılır. Ayrıca işverende katkıda bulunmak isterse iki ayrı poliçe oluşturularak takibi yapılır.”



Bu poliçenin çalışan açısından faydaları nelerdir?

“Başlıca faydaları; çalışanın motivasyonunu artırır, yüksek getiri sağlar, süre sonunda toplu para ödeme imkanı sağlar. Ayrıca, yaşam kaybı halinde geride kalanlar maddi sıkıntı yaşamayacaktır. İşveren de katkıda bulunduğundan getiri artar.”



Bu poliçenin işveren açısından faydası var mı?

“Bu tür programlar çalışanların aidiyet duygusunu artırır, kurum imajına katkıda bulunur ve tercih edilen işveren olunmasını sağlar, personel alımı ve personeli tutmada avantaj sağlar. Ayrıca İşveren çalışanı adına ödediği primleri ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebilir.”



Birikimli Hayat Sigortalarında Fonlar Nasıl Yönetilmektedir?

“Fon yönetimi, şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Sigortalıların birikim tutarları para birimi bazında günlük olarak yatırıma yönlendirilir. Yatırım kararları için Near East Bank Hazine Biriminden destek alınmaktadır. Bu sistem ile sigortalı fon büyüklüğü günlük olarak takip edilebilmektedir.”



Uzun vadeli sigorta olması nedeniyle ödemeleri ve Fonların durumunu takip etmek mümkün mü?

“Benim Sigortam Uygulamasını” bu yıl devreye aldık, sigortalılarımız bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirmek suretiyle poliçelerinin prim ödemelerini ve tazminat taleplerini takip edebilmekte hatta günlük olarak birikimlerini görebilmekteler.”



Birikimli Hayat Sigortalarında poliçe süresi boyunca sabit prim mi ödeniyor?

“Primlerin yabancı para cinsinden ödenmesi halinde enflasyon riski azalacaktır ancak biriken paranın enflasyon karşısında değerini korumak amacıyla yıllık prim artışı yapılması, birikim tutarının beklenen hedefe ulaşabilmesi için şirketimiz tarafından da tavsiye edilmektedir.”



Birikimli Hayat Sigortaları’nın, Bireysel Emeklilikten farkları nelerdir?

“Bireysel Emeklilik Sisteminde risk teminatı yoktur, en kısa süre 10 yıl olup 56 yaşına gelmeden emekli olunamaz. Devletin katkı sağladığı sistemde ihtiyaç halinde borç alınamaz, Fonlar, Fon Yönetim Şirketleri tarafından yönetilir ve takasbankta saklanır, sigortalı ödemeye ara verebilir.

Birikimli Hayat Sigortalarında ise birikim teminatının yanında risk teminatı da vardır. Süre en kısa 10 yıl olup yaş sınırı yoktur. Düzenli ödemenin sözkonusu olduğu bu sigortada gelir garantisi olup 3 yıl sistemde kalma şartı vardır ve vergi avantajı uygulanmaktadır. Ayrıca sigortalı birikimlerinden borç alabilir.” Lha