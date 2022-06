Near East Bank yeni eğitim yılı için özel kredi sunuyor

Her türlü ihtiyaca yönelik ürünler ve hizmetler sunmak için sürekli çalışan ve toplumun gelişimine katkı sağlayarak pek çok girişimlerde bulunan Near East Bank, sürdürebilir kalkınma için “insan” ve “eğitim” faktörlerinin taşıdığı değere yürekten inancı ile çocuklara daha iyi bir gelecek sağlayabilmek amacıyla 2022-23 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Kredisi’ni yeniden sunuyor.

Artan özel okul ücretleri; öğrenci -eğitim giderleri, online eğitim masrafları; çocuk bakımı, sağlık durumu gibi sorunlar ihtiyaçları giderek katlıyor. Böylesine önemli bir ihtiyaca finansal destek sunan Near East Bank, 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı için hazırladığı Eğitim Kredisi ile yeni dönem kayıtlarının kolaylıkla yapabilmesine, çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesine destek oluyor.

Near East Bank 2022-23 Eğitim ve Öğretim Yılı Kredisi ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarınıfinanse edebilirken, arzu edilen eğitim imkanlarından yararlanmak olanaklı olacak.

Tüm okullar için geçerli olacak olan eğitim kredisi okul ödemelerinde bütçenizi rahatlatacak avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Kredisi ile Yakın Doğu Oluşumu okullarının eğitim harçlarında 15 Haziran’a kadar yapılacak peşin ödemelerde %10 indirim uygulanacak.

Eğitime tam destek veren Near East Bank, aylık %2,25 faiz oranı, düşen bakiye özelliği, hızlı onay, 12 aya kadar ödeme planı ve 3 ay erteleme avantajı ile sunulan 2022-23 Eğitim ve Öğretim Yılı Kredisi ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarını finanse ediyor, istenilen eğitim imkanlarından yararlanılabilmesini sağlıyor.

Eğitim kredisi başvuruları için internet sayfası üzerinden kolaylık sunan Near East Bank, Anlaşmalı Markalar online kredi sistemi ile şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlıca kredi talebi yapabilmenize olanak sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;

“Geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımızın ve gençlerin önündeki engelleri kaldırmak ve eğitimlerinin devam etmesine katkı sağlamak için Near East Bank olarak her yıl Eğitim Kredimizle onların yanında olmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde artan okul ücretlerinin, eğitim-öğretim masraflarının ailelerin ekonomik koşullarını zorlaması karşısında onlara önemli bir finansal destek olacağımıza inanıyorum. Bu sebeple, eğitim kredimizin avantajlı koşullarını onlara sunuyoruz. Ayrıca, Eğitim Kredisi ile eğitim kurumlarına özel okul ödemesi yapan velilere, ödemelerin gerçekleşmesi ve takibi için de kolaylıklar sunacağız.” dedi.

Ayrıca Samancıoğlu, “Web sitemiz üzerinden müşterilerimize avantajlar ve kolaylıklar sunmak üzere devreye aldığımız Anlaşmalı Markalar sayfamızdan da Eğitim kredisine başvuru ve onay imkanı sunuyoruz ” şeklinde sözlerine ekledi. Lha