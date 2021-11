Near East Bank ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında protokol imzalandı

Near East Bank, inovasyon gücü ve sağlam alt yapısı ile ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için tüm kanallarını güçlendirmeye devam ediyor.

Teknolojik alt yapısının gücü ile çağın gerektirdiği yenilikçi bankacılık modelindeki yerini alarak, dijital bankacılık platformlarını sürekli bir üst seviyeye taşıyamaya ve geleceğin bankası olma vizyonu ile yenilikçi adımlarını kaliteden ödün vermeden atmakta. Kuzey Kıbrıs genelinde ise ATM sayısını gün geçtikçe artırarak yaygınlaştırmakta, 17 Şubesi ile de müşterilerine hizmet vermekte.

Near East Bank geleceğin bankası olma misyonuyla, yeni uygulamalar geliştirek ve yeni anlaşmalara imza atarak, müşterilerine önemli avantajlar sağlamakta.

Kasım ayının ilk haftası düzenlenen bir organizasyon ile yeni bir ödeme devrini başlatan Near East Bank, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile bir protokol imzaladı. Yapılan yeni anlaşmaya istinaden; Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) kiracılarının kira ödemeleri artık tüm Near East Bank şubelerinden, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden 7/24 online olarak yapılabilecek.

Protokole Near East Bank Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, Near East Bank Operasyon Grubu Kıdemli Birim Müdürü Cemre Kocadal, Near East Bank Bilgi Teknolojileri Yazılım Geliştirme ve Uygulama Destek Birim Müdürü Raif Usal ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi yöneticileri katıldı.

Kıbrıs'ta bulunan kültür varlıklarının büyük çoğunluğuna sahip olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişten günümüze ulaşan vakfa ait eserlerin her türlü bakımını yapmakta ve kültür mirasımızı korumaktadır.

Near East Bank; Kuzey Kıbrıs sosyal yaşamının önemli bir parçası olan Vakıf Kültürü ile yoğrularak topluma faydalı olma misyonunu üstlenerek çalışmalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, vakıf kültürünün mirasçısı olarak, koruduğu ve bu günlere taşıdığı değerlere ait kira ödemelerine aracılık ederek, ödeme işlemlerinin daha kolay bir platformda yapılmasına ve Kuzey Kıbrıs genelinde 17 şubesi ile her yerden ödeme yapabilme imkânı sunuyor. LHA