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Maliye Bakanlığı, 17 Milyon Dolar 10 Milyon Euro borçlandı

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Maliye Bakanlığı, 17 Milyon Dolar 10 Milyon Euro borçlandı
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Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi sonuçlandı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 15 milyon olarak açıklanan çoklu fiyat Hazine Bonosu ihalesine 17 milyon 280 bin teklif geldi. Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 105 gün vadeli 17 milyon 280 bin borç sağlandı. Borcun ortalama yüzde 3,87 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 3,73; en yüksek faiz oranı da yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti. Nominal değeri 10 milyon olarak açıklanan çoklu fiyat Hazine Bonosu ihalesine ise 12 milyon 500 bin teklif geldi. Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 141 gün vadeli 10 milyon 500 borç sağlandı. Borç ortalama yüzde 2,95 oranında faizle alındı. En düşük faiz oranı yüzde 2,74; en yüksek faiz oranı da yüzde 3,13 düzeyinde gerçekleşti. Hazine söz konusu tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak. (BRT)
 
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