Kyanit Parke’nin bims blok ve tüm ürünleri artık TSE onaylı

Beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve alt yapı ürünleri olmak üzere toplam 29 farklı yapı malzemesinin yanında renk seçenekleriyle 72 çeşit ürün ve 6 çeşit Bims Grubu ürünün baştan sona imalatını kendi tesislerinde gerçekleştiren Kyanit Parke&Bims, mal ettiği tüm ürünlerin TS EN belgelendirme süreçlerini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek TS EN belgelerine sahip firması oldu

Kyanit Parke&Bims, güçlü kurumsal yapısı ve sermayesiyle, inşaat ve yapı sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri takip ederek yakaladığı hızlı ivme ile de hizmetlerini sürdürüyor.

Şirket; beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve alt yapı ürünleri olmak üzere toplam 29 farklı yapı malzemesinin yanında renk seçenekleriyle 72 çeşit ürün ve 6 çeşit Bims Grubu ürünün baştan sona imalatını kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede; imal ettiği tüm ürünlerin TS EN belgelendirme süreçlerini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek TS EN belgelerine sahip firması olan Kyanit Parke&Bims TSE belgeli ürünlerinden Parke grubunu TS 2824 EN 1338 , Bordür Taşlarını TS 436 EN 1340 ve Beton kâgir birimler ve Bims Bloklarını TS EN 771 belgeleri ile tüketicilere gururla sunmakta.

Kyanit Parke Genel Müdürü Birtan Koçan;

“ Ülkemizin en büyük, gelişime en açık ve en yenilikçi inşaat malzemeleri üreticisi olarak kurulduğumuz günden bugüne adımızı müşterilerimize güven ve gururla sunduk. Sektörde edindiğimiz ve edinmeye devam ettiğimiz tecrübelerimizle, bu pazarda ülkemize verdiğimiz hizmetlerle her zaman bir adım önde olarak ilerlemek gayretini gösterdik; kalitemizden ödün vermeden hizmet ağımızı da geliştirmek adına önemli adımlar attık. Bu adımlardan biri de tüm ürünlerimiz ile birlikte Bims ürünlerimizin TS EN belgelendirmelerini tamamlamamız oldu. Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek TSE belgesine sahip firması olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Koçan ayrıca şu bilgileri de aktardı:

“ Binalarda verimliliği önemli ölçüde artıran ve yüksek elastikiyet özelliği nedeni ile depreme dayanıklı, çevre dostu Bims üretimlerimiz tüm hızıyla devam etmekte. Son yıllarda inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımında, öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak sıklıkla kullanılan; volkanizma sonucu oluşmuş doğal bir malzeme olan Bims, kristalize, gözenekli, süngerimsi, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı bir malzeme. Bims volkanik bir kayaç olan pomza (ponza) ile üretilir, çok gözenekli bir yapıya sahip olması nedeniyle hafiftir ve doğal gözenekleri sayesinde çok iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar.

Erime sıcaklığı yüksek olan Bims, eridiğinde de çevreye zararlı herhangi bir gaz çıkartmaz ve yangına karşı etkin koruma sağlar.

Bims’in en önemli özelliklerinden birisi de hafifliği sayesinde bina ağırlıkları üzerindeki olumlu etkisidir. Yapılardaki ölü yükü azaltmada etken malzemedir. Özgül ağırlığı 0,6-0,7 kg/dm³ olan Bims, diğer yapı ürünlerine göre daha hafif olduğundan bina temeline binen yükü azaltır.

Bims yüksek elastikiyete sahip bir malzeme olduğundan bimsten üretilen yapı elemanları diğer yapı elemanlarına göre daha fazla mukavemete sahiptir. (Deprem dalgası nedeniyle kırılmaya karşı esneklik katsayısı: 70.000 kg/cm2’dir.) Betona göre 6 kat daha esnek olduğu için şokları , kırılma ve çatlamaya uğramadan, daha kolay soğurabilir ve depreme karşı dayanıklılık sağlar.

Ayrıca, bünyesinde yüksek miktarda su buharı bulundurabildiğinden rutubete engel olan Bims, gözenekli yapısı sayesinde doğal havalandırma yaparak, nefes alan, koku yapmayan sağlıklı mekanlar oluşturur.

Kyanit Parke & Bims olarak, Değirmenlik Taş Ocakları mevkindeki üretim tesislerimizde hammadde olarak pomzadan yararlanarak 4 farklı ölçüde Bims blok ve 2 farklı ölçüde asmolen üretmekte ve tüketicilerin kullanımına TS EN belgeli olarak sunmaktayız.” Lha

