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Kredi kartı faizlerine artış

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Kredi kartı işlemlerinde TL azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.99’dan yüzde 2,72’ye, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.49’dan yüzde 3.22’ye çıktı

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Kredi kartı faizlerine artış

 
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları yeniden düzenlendi.
KKTC Merkez Bankası’nın, kredi kartlarına uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı ile azami aylık gecikme faiz oranıyla ilgili kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bugün uygulamaya girecek karar uyarınca, TL cinsi işlemlerde, azami aylık akdi faiz oranı yüzde 2,72, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 3.22,  döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.96, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.46 olacak.
Yürürlükteki uygulamaya göre, TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.99, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.49, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.93, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.43 olarak uygulanıyordu.
 
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