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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu 4 Kasım’da

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu 4 Kasım’da
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) 60’ıncı Olağan Genel Kurulu, 4 Kasım Cumartesi yapılıyor.
Oda’dan yapılan açıklamaya göre, toplantı gündeminde 59’uncu çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması, oda murakıbının tayini bulunuyor.
Toplantı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda saat 10:00’da başlayacak.
 
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