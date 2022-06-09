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Kıb-Tek: Faturalandırma işlemleri en geç 24 saat içinde yapılacak

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Kıb-Tek: Faturalandırma işlemleri en geç 24 saat içinde yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), mayıs ayı faturalama işlemlerinde teknik sıkıntılardan dolayı gecikme yaşandığını, işlemlerin 24 saat içerisinde tamamlanması için çalışıldığını bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin geç okumadan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı belirtilirken, borçtan dolayı kesme işlemlerinin de cuma günü başlatılacağı hatırlatıldı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklama şöyle:

“Mayıs ayı tüketimlerinin faturalama işlemleri bazı teknik sıkıntılardan dolayı gecikmiştir. Mayıs ayı tüketimleri 1 Haziran 2022 tarihi tüketimlerine göre 30 günlük olacak şekilde ve mevcut tarife ücretleri ile hesaplanmaya başlamıştır.

Abonelerimizin geç okumadan kaynaklı herhangi bir mağduriyeti olmayacağını saygı ile belirtirken faturalama işleminin en geç 24 saat içerisinde tamamlanması için yoğun olarak çalışmakla birlikte, 08-Haziran-2022 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz borçtan dolayı kesme işlemlerimizi de aynı yoğunlukla 10-06-2022 Cuma günü başlatacağımızı ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için abonelerimize gerekli uyarıyı tekrar hatırlatır, yaşanan gecikme için Kurumumuz adına tüm abonelerimizden özür dileriz.”

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