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Kaner Brand House, 3 yaşında!

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Kaner Brand House, 3 yaşında!
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Dünyaca ünlü parfüm, kozmetik, moda ve aksesuar markalarının Kuzey Kıbrıs’taki en büyük adresi Kaner Brand House, 3. yaşını muhteşem bir partiyle kutladı.
Kaner Brand House’un Lefkoşa mağazasında düzenlenen bu çok özel partinin konukları arasında iş dünyasının önde gelen isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli vardı.

Ülkemizde çok katlı mağazacılık konseptinin ilk ve en büyük örneği olan Kaner Brand House, açıldığı günden bugüne yüzlerce markayı ülkemizle buluşturarak modayı yakından takip edenlerin alışverişte ilk adresi olmayı başarmasıyla dikkat çekiyor.
 
16 Kasım’da gerçekleşen 3. yaş partisinde aynı zamanda Kasım sonuna kadar geçerli olacak çok özel indirimler de açıklandı. Moda ve aksesuar ürünlerinde %50’ye, parfüm ve kozmetik ürünlerinde de %25’e varan indirimler Kaner Brand House’da moda tutkunlarını bekliyor.
 
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