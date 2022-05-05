İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkardı

İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini finansal krizden bu yana en yüksek seviyesine çıkarırken, ekonominin çift haneli enflasyon baskısıdaralma yolunda olduğu konusunda uyardı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1 seviyesine yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1'e çıkarılacağı yönündeydi.

Komitede altı yetkili 25 baz puanlık artış yönünde oy kullanırken, üç yetkili ise 50 baz puanlık artışı destekledi. Michael Saunders, Catherine Mann ve Jonathan Haskel bu taleplerinde özellikle de artan ücretler konusundaki endişelerini dile getirdiler.

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere’nin teknik bir resesyona girmesini beklemese de, ekonominin bu yılın son çeyreğinde yüzde 1’e yakın küçüleceğini öngördü. Ekonominin 2023 yılında ise %0,25 daralacağı öngörüldü.

Önümüzdeki yıllarda ekonominin duraklayacağı tahmin edilirken, iki yetkili gerekmesi halinde daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğine dair yönlendirmenin kullanılmaması taraftarı oldu.

Buna göre banka ülkede daralmanın yılın son çeyreğinde yüzde 1'e yakınsayacağını, 2023'te ise yüzde 0,25 olarak gerçekleşeceğini öngördü. 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,75 seviyesinde korundu.

Banka enflasyona ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre banka Ekim'de enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıkacağını tahmin etti.