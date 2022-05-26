İkas Pharma Liquid Keratin markasının tek yetkili distribütörü oldu

İkas Pharma, ürün ve marka çeşitlerine %100 doğal keratin içeren Liquid Keratin markasını da ekleyerek doğal bakım ürünlerine artan ilgi ve talep dogrultusunda tüm seçkin eczanelere yeni ürünler sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen kozmetik kuruluşlarından biri olan Incosmo’ya ait Türkiye’nin İlk Patentli Saf Keratin markası olan Liquid Keratin, tamamen doğal ve saf keratin protein içerikli ürünlerin imalatı ile hasarlı, yıpranmış, zayıf ve güçsüz saçlarda neredeyse yüzde yüze yakın etkili sonuç alarak piyasadaki diğer ürünlere kıyasla büyük bir başarıya imza atmakta.

Onarıcı keratin bakım serumu, dökülme önleyici saç bakım yağı, şampuan, saç kremi, saç maskesi, keratin dip bakım yağı, keratin fön sütü, açıcı ve boya koruyucu gibi ürünleri portföyünde bulunduran Liquid Keratin, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bildirim kayıtları ve marka tescil belgelerinin yanı sıra 2 Türk, 1 Uluslararası ve 1 Avrupa Patenti’ne sahip.

Liquid Keratin ürünlerinin KKTC pazarına ilişkin distribütör anlaşmasını gerçekleştiren İkas Pharma Genel Müdürü Hasan Kölel, yeni iş birlikleri ile ürün çeşitliliklerini artırdıklarını ifade ederken, Liquid Keratin markası ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

“İkas Pharma olarak, tamamen katkısız, saf ve doğal içerikli, patent korumalı yeni dünya markaları ile distribütörlük görüşlemelerimize aktif olarak devam ediyoruz. Bu anlaşmalarımızdan en yenisini Liquid Keratin markası ile yaparak, markanın KKTC’de tek yetkili distribütörü olduk. Farklı özelliklere sahip sentetik hammadde ve katkı maddelerinin insan sağlığında oluşturduğu zararlı etkilerin farkında olarak, Liquid Keratin’in % 100 doğal içeriklerle üretmeyi başardığı saç bakım ürünlerini halkımız ile buluşturmayı istedik.

Çeşitli kimyasal işlemler ve ışıl işlemlerden yorulan, hasar gören, yıpranmış, yanmış, dökülen, mat, kuru ve cansız saç problemlerine yönelik kişilerin evlerinde tedavi amaçlı kullanabileceği %100 doğal keratin içeren Liquid Keratin Hair Botox ürünlerini, ada genelinde seçkin eczanelere verdiğimiz bayilikler ve Türkiye satış koşullarına uygun bir fiyatlama politikası ile halkımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. IKAS Pharma olarak sektöre yeni bir ses getirmek adına da var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi. LHA

