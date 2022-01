İKAS Mobilya yeni yılın şanslılarını belirledi

İKAS Mobilya, 1990’lı yıllardan bugüne mobilya, alüminyum doğrama ve ev aksesuar ürünleri ile sektöründe önemli bir yer edinerek, 30 yılı aşkın tecrübesiyle başarısını günden güne artırıyor. Dünya trendlerini yakından takip ederek özgün koleksiyonları ile tarzını yansıtan İKAS Mobilya, süreki yenilikler ekleyerek her eve ve yaşam tarzına uygun, oturma gruplarından yemek odası takımlarına, gardrop ve saklama üniteleri gibi her tür mobilyaya, ahşap döşeme ve alüminyum doğrama ve aksesuarlarına uzanan geniş bir koleksiyon sunuyor.

Bir evin ihtiyacı olabilecek her türlü mobilya, alüminyum doğrama ve aksesuarları Haspolat Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasında ve tamamen kendi bünyesinde üreten İKAS Mobilya, sektörde %100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren üretici firmalar arasında yer alıyor. Firma konutların ihtiyacı olan üretimin yanısıra her büyüklükte ofis, café, restoran ve otellerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İKAS Mobilya bu yıl özel bir kampanya yaparak, sosyal medya hesaplarından yeni yıla özel çekiliş duyurusu yaptı. 30 Aralık 2021 tarihine kadar Facebook ve Instagram hesaplarını takip ederek, yapılan paylaşımı beğenerek etiketleyenler arasında yapılacak çekilişle, katılımcılara İKAS Mobilya'dan Hudson Berjer kazanma şansını yakalama fırsatı sunuldu. Çekilişe ilgi büyüktü, yoğun bir katılım gerçekleşti. 30 Aralık 2021’de İKAS Mobilya’nın Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan çekiliş sonucu, kazanan talihli açıklandı. Yeni yıl çekilişi ile Hudson Berjer kazanan talihli “garabidda” rumuzlu instagram hesabı sahibi Eda Türkeş oldu.

İKAS Mobilya Genel Müdürü Çağın Perçinci, şirketin misyon ve yapısını aktarırken, bu yılbaşı için düzenledikleri çekilişle fark yaratarak, müşterilerine özel bir hediye sunmak istediklerini belirtti. Yeni Yıl çekilişine bu derece yoğun bir katılımın olmasından da memnun olduğunu iletti.

Perçinci; “İkas Mobilya & Alüminyum, mobilyaya ve alüminyum doğramaya duyulan tutkunun yarattığı bir marka. 30 yıllık birikimimizi aktardığımız tüm mobilya, alüminyum ve aksesuarlarımızın kalitesi hem müşterilerimizin hem de sektörün önemli takdirini kazanmış bulunuyor. Global mobilya ve alüminyum doğrama trendlerini yansıtan özgün koleksiyonlarımızla mobilya ve alüminyum sektöründe dikkat çekici olmayı her zaman başaran firmamız, yenilikçi çizgisiyle de fark yaratıyor. Faaliyetimizin ana amacı, kurumsal teşkilatımızla topluma ve çevreye kattığımız katma değerleri sürekli biçimde arttırmak bunu yaparken müşterilerimize kaliteli hizmet ve memnuniyet sunmak, çalışanlarımızla aynı özenle çalışmaktan geçiyor. Hedeflerine doğruluk ve dürüstlükle ilerleyen, değerlerine inançla bağlı, kurumsal yapısı ile pazarda güvenilir, müşteri mutluluğunu ilke edinmiş, bulunduğu coğrafyada rakiplerinin daima ilerisinde bulunan şirketimiz, çalışanları ile beraber etkin takım ruhuna ve emeğin kutsallığına inanan bir kurum oldu.”dedi.

İKAS Mobilya Genel Müdürü Çağın Perçinci ayrıca 2022 hedeflerine de değindi;

“2022 yılı başarı arzusu içerisinde hedeflerimize ulaşarak topluma ve ihracata yönelik başarılı imzalar atmak istemekteyiz. Toplum sağlığını düşünerek, ergonomi ile tasarım çizgisini birleştirerek bilinçli bir mobilya üretimi yapan firmamız, kişilere ve şirketlere özel tasarımıyla müşterilerinin yaşam kalitesini geliştirmeye devam edecek yapıyı kurarak geleceğe yön veren bir firma olma hedefi ile ilerliyor. Bu sene “Siz hayal edin, biz tasarlayalım” sloganı ile kurumsal yapımızı zenginleştireceğiz. Müşterilerimizin istekleri ve hayal ettikleri doğrultusunda alanında uzman tasarım ve mimari ekiplerimizle her türlü mekanı baştan yaratacak, ölçülendirmeleri talepler doğrultusunda geliştirebileceğiz.” dedi.

Perçinci yılbaşı çekilişine ilişkin de şunları ekledi; “Bu sene yılsonuna doğru bir çekiliş kampanyası düşünerek, müşterilerimizin bizlerle interaktif bir etkileşim sağlabileceği bir etkinlik düzenledik. 30 Aralık tarihine kadar sosyal medya hesaplarımızı takip eden takipçilerimiz arasından çekilişle Hudson modeli berjer koltuğumuzu hediye edececeğiz. Bu ve buna benzer etkinlikleri de 2022 yılı içinde de çeşitli şekillerde yapmayı planlıyoruz.” LHA