Gırtlağımıza kadar borca battık!

600 milyon TL borçlanma yetkisi alan Maliye, Ağustos’ta 4 kez borç ihalesine çıktı





600 milyon TL borçlanma yetkisi alan Maliye, Ağustos’ta 4 kez borç ihalesine çıktı. Hükümet, yaşanan kaynak sıkıntısını bahane ederek halkın hanesine yeni borçlar yazmaya devam ediyor. Ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen vatandaş da bireysel krediler ile kredi kartlarına yükleniyor.

7,7 MİLYON DOLAR DAHA YAZDIK

KKTC Maliye Bakanlığı Ağustos içinde dört, 2022 yılı içinde ise dokuz kez iç borç ihalesine çıktı. Geçtiğimiz günlerde KKTC Bakanlar Kurulu’nun 600 milyon TL daha iç borç alabilmesi için yetki verdiği Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası üzerinden ardı ardına iç borç ihalesine çıkıyor. Önceki Cuma günü sonuçlanan “dolar” cinsinden ihalede, 7 milyon 690 bin dolar (iç piyasa kurundan 140 milyon TL) borçlanan Maliye, 29 Ağustos Pazartesi günü sonlanacak ihaleyle de 100 milyon TL daha arıyor.

2022 TARİHE BORÇ YILI OLARAK GEÇECEK

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Şubat’ta 70 milyon, Mart’ta 30 milyon, Nisan’da iki ayrı ihaleyle toplam 100 milyon 150 bin, Haziran’da 220 milyon TL borçlanan Maliye, Ağustos içinde önce Cypfruvex için 10 milyon 600 bin, ardından Toprak Ürünleri Kurumu için 50 milyon TL iç borç almıştı. Önceki Cuma günkü dolar borçlanma da dikkate alındığında 2022 içinde sağlanan borç, 655 milyon TL’yi buluyor. 8 aylık sürede 410 milyon TL vadesi gelmiş borç ödemesi yapan Maliye’nin iç borç stoku halen 430 milyon TL civarında. Buna, Merkez Bankası’ndan sağlanan Kısa Vadeli Avanslar eklenince rakam milyar TL’ye yaklaşıyor.

BİREYSEL BORÇLAR DA KABARIYOR

Ülkede bir yandan Maliye Bakanlığı üzerinden hükümet, vatandaşlara altından zor kalkılacak miktarlarda borç yazarken, ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen binlerce kişi ya bireysel kredilere ya da kredi kartlarına yükleniyor.

Yaptığımız araştırmaya göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla vatandaşın bankalara olan tüketici kredileri borcu 8 milyar 425 milyon, kredi kartı borcu da 1 milyar 352 milyon TL civarında.

Temmuz 2021’de tüketici kredileri 6 milyar 538 milyon, kredi kartı borçları da 843 milyon TL civarındaydı.

Bireysel borç toplamı bir yılda %29 oranında artarken, KKTCMB Risk merkezi verileri bunların 557 milyon TL’lik bölümünün ödenemeyip, mahkemelik olan borçlar olduğunu da gösteriyor.



