banner762
banner815
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
9 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
9 0
 
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
30 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
14 0
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
42 0
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
87 0
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
24 0
banner797

Gırtlağımıza kadar borca battık!

banner476

600 milyon TL borçlanma yetkisi alan Maliye, Ağustos’ta 4 kez borç ihalesine çıktı

banner825
Gırtlağımıza kadar borca battık!

 
600 milyon TL borçlanma yetkisi alan Maliye, Ağustos’ta 4 kez borç ihalesine çıktı. Hükümet, yaşanan kaynak sıkıntısını bahane ederek halkın hanesine yeni borçlar yazmaya devam ediyor. Ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen vatandaş da bireysel krediler ile kredi kartlarına yükleniyor.
7,7 MİLYON DOLAR DAHA YAZDIK
KKTC Maliye Bakanlığı Ağustos içinde dört, 2022 yılı içinde ise dokuz kez iç borç ihalesine çıktı. Geçtiğimiz günlerde KKTC Bakanlar Kurulu’nun 600 milyon TL daha iç borç alabilmesi için yetki verdiği Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası üzerinden ardı ardına iç borç ihalesine çıkıyor. Önceki Cuma günü sonuçlanan “dolar” cinsinden ihalede, 7 milyon 690 bin dolar (iç piyasa kurundan 140 milyon TL) borçlanan Maliye, 29 Ağustos Pazartesi günü sonlanacak ihaleyle de 100 milyon TL daha arıyor.
2022 TARİHE BORÇ YILI OLARAK GEÇECEK
KKTC Merkez Bankası verilerine göre Şubat’ta 70 milyon, Mart’ta 30 milyon, Nisan’da iki ayrı ihaleyle toplam 100 milyon 150 bin, Haziran’da 220 milyon TL borçlanan Maliye, Ağustos içinde önce Cypfruvex için 10 milyon 600 bin, ardından Toprak Ürünleri Kurumu için 50 milyon TL iç borç almıştı. Önceki Cuma günkü dolar borçlanma da dikkate alındığında 2022 içinde sağlanan borç, 655 milyon TL’yi buluyor. 8 aylık sürede 410 milyon TL vadesi gelmiş borç ödemesi yapan Maliye’nin iç borç stoku halen 430 milyon TL civarında. Buna, Merkez Bankası’ndan sağlanan Kısa Vadeli Avanslar eklenince rakam milyar TL’ye yaklaşıyor.
BİREYSEL BORÇLAR DA KABARIYOR
Ülkede bir yandan Maliye Bakanlığı üzerinden hükümet, vatandaşlara altından zor kalkılacak miktarlarda borç yazarken, ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen binlerce kişi ya bireysel kredilere ya da kredi kartlarına yükleniyor.
Yaptığımız araştırmaya göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla vatandaşın bankalara olan tüketici kredileri borcu 8 milyar 425 milyon, kredi kartı borcu da 1 milyar 352 milyon TL civarında.
Temmuz 2021’de tüketici kredileri 6 milyar 538 milyon, kredi kartı borçları da 843 milyon TL civarındaydı.
Bireysel borç toplamı bir yılda %29 oranında artarken, KKTCMB Risk merkezi verileri bunların 557 milyon TL’lik bölümünün ödenemeyip, mahkemelik olan borçlar olduğunu da gösteriyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.