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Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!

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KKTC, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 6'ncı sırada yer alıyor

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Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
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Resmi verilere göre KKTC'de kasım ayında aylık ve yıllık gıda enflasyonu düştü. KKTC'nin, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasındaki yeri ise değişmedi. İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu kasım ayında yüzde 81.99, aylık bazda yüzde 4.42 oldu.
Ekim ayında yüzde 67,64 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise kasımda yüzde 61,69'a geriledi.
Bir önceki ay yüzde 3,30 olan aylık gıda enflasyonu da bu ay yüzde 1,45 olarak hesaplandı. Haziran ayında bu veri -0,56 çıkmıştı.
EN FAZLA ARTIŞ AYLIK EKMEK, YILLIK KUZU ETİ PİRZOLADA
Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:
 
aylık                     yıllık
        
 
Ekmek                            yüzde 14,49           yüzde 65,86
 
Tavuk Bütün                   yüzde 0,00            yüzde 54,86
 
Süt                                 yüzde 0,00            yüzde 39,21
 
Hellim                            yüzde 0,00           yüzde 43,18
 
Yoğurt                           yüzde 5,74            yüzde 60,09
 
Dana Eti Kıyma             yüzde 7,43            yüzde 74,57
 
Su Damacana (Pet Şişe) yüzde 1,26              yüzde 45,19
 
Kuzu Eti Pirzola            yüzde 2,18 yüzde 106,10
 
KÜRESEL GIDA FİYATLARI 2.5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksi ekim ayında 120,6 seviyesine düşmüştü. Kasım ayı endeksi henüz açıklanmadı. Beklenti düşüşün süreceği yönünde...
FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekim ayında şeker, tahıl, bitkisel yağlar ve et fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Mart 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemişti.
Endeks Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından geçen yılın mart ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 22 düşmüştü. Endeks, savaşla birlikte Mart 2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.
KKTC, DÜNYADA 6'NCI SIRADA
Haziran ayında dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 8'inci, temmuzda 7'nci, ağustosta 5'inci, eylül ayında 4'üncü ve ekim ayında 6'ncı sırada yer alan KKTC, kasım ayında da 6'ncı sırada bulunuyor.
KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 5 ülke ise Venezuela (yüzde 318, Eylül 2023), Lübnan (yüzde 218, Ekim 2023), Arjantin (yüzde 154 - Ekim 2023), Mısır (yüzde 71,3, Ekim 2023) ve Türkiye (yüzde 67,16, Kasım 2023) oldu.
KKTC'yi (yüzde 61,69) takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla Sierra Leone (yüzde 60.34 - Ekim 2023), Surinam (yüzde 47.1 - Ekim 2023), Gana (yüzde 44.77 - Ekim 2023), İran (yüzde 36.1 - Ekim 2023), Malavi (yüzde 34.5 - Ekim 2023), Burundi (yüzde 34.4 - Ekim 2023), Nijerya (yüzde 31.52 - Ekim 2023) ve Zimbabve (yüzde 29.2 - Kasım 2023) oldu.
 
 
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