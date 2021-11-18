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Faiz indirim kararı sonrası döviz yeniden alevlendi

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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi. Karar öncesi 10,55 civarında seyreden kur, ilk tepki olarak 10,90'ın, euro/TL 12,40'ın üzerini test etti

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Faiz indirim kararı sonrası döviz yeniden alevlendi
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.

Faiz kararının ardından dolar hareketlendi. Karardan dakikalar önce 10,55'nin hemen üzerinde seyreden dolar/TL, faiz kararı sonrası ilk tepki olarak 10,90'ın üzerini gördü. Ardından bir miktar gerileyen kur yeniden 10,80'in üzerinde hareketli seyrediyor.  

Eylül ayı başından bu yana soluksuz yükselen dolar/TL’de gece yarısı tarihi zirvesini 10,96 seviyesine taşımıştı.

Euro/TL de 11,95 seviyesinden 12,40'ın üzerini test ettikten sonra 12,30-12,35 bandında geri döndü. 

BİST 100 önce düştü sonra yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz indirimi sonrası kısa süreli olarak satıcılı seyre döndü. 1.705 puanın altına inen BİST 100, sonrasında kayıplarını geri alarak yüzde 2'yi aşan primle 1.740 puanın üzerine tırmandı. Karar öncesi borsa 1.710 puandan işlem görüyordu.

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