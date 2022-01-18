Fahiş fiyatlara şikayet yağıyor

Birçok vatandaş, marketlerdeki fiyat tutarsızlığından ve pahalılıktan dert yanıyor

Dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinden geçmekte olduğu pandemi sürecinde halkın ekonomik açıdan dibe vurmasına rağmen, ülkede fırsatçılıktan “kârına kâr” katmak isteyenler de var.Alım gücünün günden güne düştüğü bu süreçte işsiz kalan ya da geliri azalan binlerce kişinin yaşadığı ekonomik darboğaz, tarihe kara harflerle geçecek gibi duruyor.Birçok kişinin sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu dönemde vatandaşların en çok uğradığı yerlerin başında marketler geliyor.Alışverişlerde, parasızlıktan kuruş hesabı yapmaya başlayan vatandaşlar, en çok da marketlerdeki aynı ürünün farklı fiyatlardan satılmasına içerleniyor.Birçok vatandaş, marketlerdeki fiyat tutarsızlığından ve pahalılıktan dert yanıyor.Yetkililerden aynı ürünün farklı marketlerde açık ara fiyat farklarıyla satılmasından dolayı denetim isteyen vatandaşlar, bu şekilde fiyat farkının oluşuna isyan ediyorlar.