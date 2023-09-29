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Euro Bölgesi'nde enflasyonda keskin düşüş

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Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3, seviyesine geriledi

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Euro Bölgesi'nde enflasyonda keskin düşüş
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Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3, seviyesine geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık bazda yüzde 4,3 seviyesinde belirlendi. TÜFE, eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı.
Piyasa beklentileri, eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 4,5 olması yönündeydi.
Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,7 ile hizmetler, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 4,7 geriledi.
AB uyumlu verilere göre, enflasyon, eylülde Slovakya'da yüzde 8,9, Hırvatistan'da yüzde 7,3, Slovenya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 5,8, İtalya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 5,6 ve Almanya'da yüzde 4,3 seviyesinde belirlendi.
 
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