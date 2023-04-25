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Polisiye haberler…
Polisiye haberler…
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Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar
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Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
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Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor

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KKTC’de serbest piyasada Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar ise 20.40 liradan işlem görüyor.

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Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
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Serbest piyasada, 08.41 itibarıyla 21.65 liradan alınan Euro, 22.53 liradan satılıyor. 24.45 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 25.43 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 19.60 liradan alınıp, 20.40 liradan satılıyor.
 
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