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Elektriğe bir zam daha geliyor

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Önümüzdeki ay elektrik fiyatlarında kilovat başına 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılacak

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Elektriğe bir zam daha geliyor
 
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, önümüzdeki ay elektrik fiyatlarında kilovat başına 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılacağını açıkladı.
Akyiğit, “Bu konuda Bakanlar Kurulu’nun kararı var. Her iki ayda bir Kıb-Tek’in maliyeti hesaplanır. Üretim maliyetlerinde düşüş de olsa, yükselme de olsa bu durum faturalara yansıyacak. 2 ayda bir bunu yapmak zorundayız. Şu anda elektrik maliyetlerimiz 3.25 TL civarında. Satış fiyatlarımız ise 2.70 TL. Kilovat başı 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılacak” şeklinde konuştu.
 
 
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