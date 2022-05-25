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"Dünya kusursuz fırtınayla karşı karşıya"

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"Dünya kusursuz fırtınayla karşı karşıya"

Standard Chartered Yönetim Kurulu Başkanı Jose Vinals Davos'ta küresel ekonominin daha önce de büyük krizlerle kaşılaştığını ancak bu yaşananın tüm boyutlarıyla diğerlerinden oldukça farklı olduğunu söyledi.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg International'a konuşan Jose Vinals küresel ekonominin öncekilerden farklı ve çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Vinals konu hakkında "Stagflasyon krizi, enerji krizi, gıda krizi, güvenlik krizi, küreselleşme krizi yaşanıyor. Küresel yönetişimde de kriz var çünkü Batı birleşti ancak dünya ikiye ayrıldı. Bu yaşadığımıza 'kusursuz fırtına' da denebilir. Geçmişte de krizler yaşadık ama farklı boyutları olması nedeniyle bu kez daha farklı bir kriz yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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