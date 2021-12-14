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Döviz durmak bilmiyor

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya dolar kuru yatay seyirde 13,8741 seviyesinden başlayan kur devam eden yükselişlerle 14 TL'yi aştı.

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Döviz durmak bilmiyor
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KKTC serbest piyasasında Dolar/TL 14,55’ten, Euro/TL 16,40’tan, Sterlin/TL 19,20’den işlem gördü.
Öte yandan TC Merkez Bankası (TCMB), faiz indirimleriyle sıçrattığı döviz kurlarına dün bir kez daha müdahale etti.
Bankadan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.
 
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