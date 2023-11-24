Dems Grup, Hera Luxury Resorts’u tanıtıyor

25 yıllık inşaat tecrübesi olan ve Kuzey Kıbrıs’ta birçok büyük projenin inşaatını tamamlamış Süleyman Can tarafından kurulan Dems Construction, yeni projesi Hera Luxury Resorts’u tanıtıyor…

Bafra bölgesinde, 348 otel tipi daireden oluşan projenin tanıtımı ile gelecek dönem inşaat ve emlak paylaşacak olan DEMS GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, projeye ilişkin detaylarını anlatacak.



Sunuculuğunu Pınar Altuğ’un yapacağı, özel dans şovlarının sergileneceği, Ozan Doğulu Orkestrası, şarkıcı Hera ve Kıbrıs’lı şarkıcı Beste Korkmaz’ın sahne performansıyla gerçekleşecek lansman pazar günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

