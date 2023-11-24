banner913
banner932
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
9 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
13 0
 
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
9 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
14 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
23 0
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
82 0
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
11 0
banner964
banner985

Dems Grup, Hera Luxury Resorts’u tanıtıyor

banner989

banner974
Dems Grup, Hera Luxury Resorts’u tanıtıyor
banner971
25 yıllık inşaat tecrübesi olan ve Kuzey Kıbrıs’ta  birçok büyük projenin inşaatını tamamlamış Süleyman Can tarafından kurulan Dems Construction, yeni projesi Hera Luxury Resorts’u tanıtıyor…
Bafra bölgesinde, 348 otel tipi daireden oluşan projenin tanıtımı ile gelecek dönem inşaat ve emlak paylaşacak olan DEMS GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, projeye ilişkin detaylarını anlatacak.
 
Sunuculuğunu Pınar Altuğ’un yapacağı, özel dans şovlarının sergileneceği, Ozan Doğulu Orkestrası, şarkıcı Hera ve Kıbrıs’lı şarkıcı Beste Korkmaz’ın sahne performansıyla gerçekleşecek lansman pazar günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.