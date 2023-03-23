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DAÜ’de Down Sendromlu Günü vesilesiyle etkinlikler düzenlendi

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DAÜ’de Down Sendromlu Günü vesilesiyle etkinlikler düzenlendi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ’de) Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlendi.
 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlikler DAÜ Öğrenci Kulüpleri Birimi organizasyonu ile DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün katkılarıyla yapıldı. DAÜ Aktivite Merkezi’ndeki etkinliklere Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndan öğrencilerin katıldığı kaydedildi.
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