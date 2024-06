Creditwest Bank, yerli üretime tam destek

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve Cyprochips ile yenilenen iş birliğiyle yerli üretime tam destek veriyor

Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen finans kuruluşu Creditwest Bank, yerli üretimi destekleme ve tarım sektörünün kalkınmasına katkı sağlama misyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Patates Üreticileri Birliği ve Cyprochips ile imzalanan iş birliği protokolü, tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve çiftçilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, yaptığı açıklamada, yerli üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Tarımsal üretim ekonomimizin can damarıdır. Üreticilerimizin finansal olarak güçlenmesi, hem onların refahını artırır hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlar. Bu iş birliğiyle, patates üreticilerimize tohumdan hasada kadar her aşamada destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.



İş birliği protokolü kapsamında, patates üreticilerine 4 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Bu sayede üreticiler, finansal yüklerini hafifleterek üretim kapasitelerini artırabilecekler. Ayrıca, sofralık patates üreticilerine yönelik verimlilik ve satış garantili bir model üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Creditwest Bank ile olan iş birliğinin 6 hasat dönemidir başarıyla sürdüğünü belirterek, "Finansman garantisi sayesinde daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim düzeni oluşturduk. Bu iş birliği, hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener ise, bu iş birliğinin diğer sektörlere de örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade ederek, "Finansal model tüm paydaşlara sürdürülebilirlik sağladı. Creditwest Bank'ın tarıma verdiği destek takdire şayan" dedi.

Creditwest Bank'ın yerli üretime verdiği destek, sadece finansal kaynak sağlamakla sınırlı değil. Banka, aynı zamanda tarım sektöründe verimliliği artırmaya yönelik projeler geliştiriyor ve çiftçilere eğitim imkanları sunuyor. Bu kapsamlı yaklaşım, Kuzey Kıbrıs'ta tarımın sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine önemli katkı sağlıyor.