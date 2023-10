Creditwest Bank Expat müşterileri için tanıtım etkinliği düzenledi

Creditwest Bank’ın Expat Şubeleri, Aphrodite Joya Restaurant’ta Expat müşterileri ile bir araya gelerek, yurt dışından adamıza yerleşen ve yatırım yapmak isteyen kişilere uygun koşullu ve uzun vade içerisinde ev sahibi olmalarına olanak sağlamak için Expat Mortgage kredi, yatırım, mevduat ürünleri ve avantajları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Düzenlenen etkinliğe, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Expat Şube Müdürleri ve Gaziveren bölgesinde ikamet eden yabancı müşteriler katılım sağladı.Creditwest Bank, Kuzey Kıbrıs’ta Expat Bankacılık alanında bir çok başarılı çalışmalara imza atarak, kadrosunu her geçen gün daha da büyütmektedir. Girne, Alsancak, Mağusa, İskele, Çatalköy’de hizmet veren 16 Expat Müşteri Temsilcisi ile yabancı uyruklu müşterilerinin her türlü bankacılık ihtiyacını en iyi şekilde yerine getiriyor.Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer; ‘Expat müşterilerimize ev sahibi yapmaktan ve müşterilerimiz tarafından en fazla tercih edilen öncü banka olmaktan gurur duyuyoruz. Creditwest Bank olarak, önceliğimiz her zaman müşterilerimize verdiğimiz değeri korumaktır.’ diye konuşarak güvene dayalı bankacılık anlayışları, sağlam finansal ekibi ve müşterilerine sunduğu Expat ürünlerle sektöre öncülük ettiklerini belirtti.