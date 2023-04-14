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Courtyard Platinum lansman fiyatları ile satışta!  

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Yeni Courtyard Platinum projesi, İskele, Boğaz bölgesinin güzel kumsallarına yakın, yükseltilmiş bir arazi üzerinde konumlanmış olup, her biri daha ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sunan üç iç avlu’da 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunmakta

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Courtyard Platinum lansman fiyatları ile satışta!  
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Döveç Group, ödüllü Courtyard konseptinin başarısını sürdürmek adına, yeni ve büyüleyici projesi Courtyard Platinum'u lansman fiyatları ile satışa sundu.
2019 yılında en iyi proje ödülü kazanan Courtyard, Long Beach bölgesinde tatil konutlarının tarzını değiştirerek benzersiz bir yaşam deneyimi sunarken, sakinlerinin ve yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.
Yeni Courtyard Platinum projesi, İskele, Boğaz bölgesinin güzel kumsallarına yakın, yükseltilmiş bir arazi üzerinde konumlanmış olup, her biri daha ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sunan üç iç avlu’da 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunmakta.
Bu proje, Long Beach bölgesindeki Courtyard Holiday Resort’un başarısından ilham alarak,  yoğun talebe cevap vermek için Courtyard konseptini daha da geliştirerek, iç içe geçmiş 3 büyük avlu olarak tasarlandı.

Yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olan Courtyard Platinum, kapalı havuz, spor salonu, spa ve diğer merkezi tesisler ile birlikte sıra sıra dükkanlara, lüks lounge alanlarına, havuz bar ve restoranlara ev sahipliği yapıyor olacak.
Minimalist doğanın sakinleştirici yeşil manzarasıyla çevrelenmiş ve huzur dolu bir atmosfer sunan Courtyard Platinum’da her kesime hitap eden farklı senaryolar ile tasarlanmış üç avlunun keyfini doyasıya çıkarabilek.
Etiketler; #Courtyard Platinum #Döveç Group
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