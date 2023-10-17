banner913
banner932
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
22 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
20 0
 
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
25 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
60 0
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
20 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
27 0
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
34 0
banner964

Çiftçilere yönelik gübre desteğinin birinci taksiti bankaya yatırıldı

banner476

banner974
Çiftçilere yönelik gübre desteğinin birinci taksiti bankaya yatırıldı
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gübre desteğinin birinci taksitinin bankalardan çekilebileceğini duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan duyuruya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 - 2022 üretim sezonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine  ait  belgeleri  ibraz  eden  üreticilere,  tahıl  alanlarında  25  kg/dönümü  aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları  taban  gübresi  ve/veya  katı  azotlu  üst  gübresine  ve  ilkbahar patates  alanlarında  100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL’nin yarısı olan 75 TL’den birinci taksit gübre desteği ödemeleri bankalara yatırıldı.
Açıklamada, gübre desteği almaya hak kazanan 2 bin 513 üreticiye ödenmesi için toplamda 14.6 milyon TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldığı, hak edişlerin buralardan alınabileceği kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.