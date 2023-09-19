Brent petrolün varil fiyatı $94,29 dolar

Güne $94,33 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:18 itibarıyla %0,21 artışla $94,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük $93,07, en yüksek $94,95 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,86 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.