Brent petrolün varil fiyatı $93,43 dolar

Dünya ham petrol piyasası

Güne $93,64 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:03 itibarıyla %0,47 artışla $93,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük $92,74, en yüksek $96,46 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,07 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.08.2023 tarihinde $84,68 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.