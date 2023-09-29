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Brent petrolün varil fiyatı $93,43 dolar

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Dünya ham petrol piyasası

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Brent petrolün varil fiyatı $93,43 dolar
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Güne $93,64 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:03 itibarıyla %0,47 artışla $93,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük $92,74, en yüksek $96,46 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,07 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.08.2023 tarihinde $84,68 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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