Brent petrolün varil fiyatı $90,59 dolar

Güne $91,86 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:11 itibarıyla %0,96 azalışla $90,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük $90,85, en yüksek $93,96 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $91,44 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.