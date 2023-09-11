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28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
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Brent petrolün varil fiyatı $90,48 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $90,48 dolar
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Güne $90,52 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:11 itibarıyla %0,60 artışla $90,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük $89,11, en yüksek $91,29 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,23 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 05.09.2023 tarihinde ise $91,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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