Brent petrolün varil fiyatı $90,48 dolar

Güne $90,52 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:11 itibarıyla %0,60 artışla $90,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük $89,11, en yüksek $91,29 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,23 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 05.09.2023 tarihinde ise $91,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.