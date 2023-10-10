Brent petrolün varil fiyatı 88,00 dolar

Güne $88,20 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:40 itibarıyla %0,64 artışla $88,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,58, en yüksek $89,54 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,54 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.