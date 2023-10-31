Brent petrolün varil fiyatı 87,23 dolar

Güne $87,18 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:09 itibarıyla %0,83 artışla $87,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,82, en yüksek $89,73 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,61 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 02.10.2023 tarihinde ise $94,27 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.