banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $86.28 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $86.28 dolar
banner931
Güne $86,37 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:28 itibarıyla %0,20 azalışla $86,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,34, en yüksek $86,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2023 tarihinde ise $87,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.