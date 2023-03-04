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Brent petrolün varil fiyatı $85.84 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $85.84 dolar
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Güne $84,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:44 itibarıyla %1,29 artışla $85,84'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,41, en yüksek $85,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,84 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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