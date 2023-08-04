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Brent petrolün varil fiyatı $85.35 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $85.35 dolar
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Güne $85,28 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:18 itibarıyla %0,34 artışla $85,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,32, en yüksek $85,56 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,17 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.07.2023 tarihinde $74,96 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2023 tarihinde ise $86,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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