Brent petrolün varil fiyatı $85.35 dolar

Güne $85,28 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:18 itibarıyla %0,34 artışla $85,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,32, en yüksek $85,56 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,17 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.07.2023 tarihinde $74,96 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2023 tarihinde ise $86,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.