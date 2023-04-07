banner913
banner932
“KKTC’yi tanımıyoruz”
“KKTC’yi tanımıyoruz”
6 0
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
4 0
 
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
10 0
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
12 0
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
10 0
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
16 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
9 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $84.94 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $84.94 dolar
banner931
Güne $84,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 03:00 itibarıyla %0,25 artışla $84,94'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,98, en yüksek $85,67 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,73 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2023 tarihinde ise $86,59 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.