Brent petrolün varil fiyatı $84.30 dolar

Güne $84,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:40 itibarıyla %0,20 artışla $84,36'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,32, en yüksek $84,82 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,19 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.