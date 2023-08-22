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Brent petrolün varil fiyatı $84.14 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $84.14 dolar
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Güne $84,40 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:01 itibarıyla %0,08 artışla $84,32'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,06, en yüksek $85,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.07.2023 tarihinde $80,29 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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