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Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolar

Güne $84,49 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:00 itibarıyla %0,46 azalışla $84,11'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,87, en yüksek $84,67 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,50 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.07.2023 tarihinde $74,51 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2023 tarihinde ise $84,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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