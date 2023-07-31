Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolar

Güne $84,49 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:00 itibarıyla %0,46 azalışla $84,11'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,87, en yüksek $84,67 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,50 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.07.2023 tarihinde $74,51 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2023 tarihinde ise $84,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.