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Brent petrolün varil fiyatı $83,29 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $83,29 dolar
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Güne $83,50 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:00 itibarıyla %0,22 azalışla $83,22'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,72, en yüksek $86,18 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,40 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.07.2023 tarihinde $74,96 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2023 tarihinde ise $86,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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