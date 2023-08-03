Brent petrolün varil fiyatı $83,29 dolar

Güne $83,50 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:00 itibarıyla %0,22 azalışla $83,22'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,72, en yüksek $86,18 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,40 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.07.2023 tarihinde $74,96 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2023 tarihinde ise $86,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.