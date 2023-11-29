Brent petrolün varil fiyatı $81.88 dolar

Güne $81,39 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:35 itibarıyla %0,22 artışla $81,74'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,72, en yüksek $82,19 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,56 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 03.11.2023 tarihinde ise $88,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.